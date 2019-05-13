Никитин предложил японцам использовать логистические преимущества Нижегородской области

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Логистические преимущества Нижегородской области могут привлечь японские предприятия в этот регион, заявил в понедельник губернатор Глеб Никитин, в Москве на Совете губернаторов России и Японии, добавив, что бизнесу также могут быть полезны имеющиеся в области квалифицированные кадры.

"Мы интересны крупным предприятиям удобной логистикой, возможностью выбора площадок, наличием квалифицированных кадров и эффективной системой их подготовки", - сказал Никитин, отметив также развитие в регионе малого бизнеса и систему поддержки инновационных и высокотехнологичных стартап-проектов.

Он добавил, что Нижегородская область заинтересована во взаимодействии с Японией в сфере высоких технологий и научно-образовательной деятельности, химической и нефтехимической отраслях, целлюлозно-бумажной промышленности и деревообработке, сельском хозяйстве, туризме. Также региону интересны комплексное внедрение медико-санитарных технологий и формирование инновационной системы здравоохранения при помощи японских партнеров.

Никитин высказал заинтересованность во внедрении в регионе японского опыта повышения производительности труда. "Мы отлично знаем, что японские системы подготовки и развития персонала напрямую связаны с производительностью труда. В связи с этим мы хотели бы рассмотреть возможность сотрудничества в образовательной деятельности и обмене накопленным опытом", - сказал нижегородский губернатор.

Совет губернаторов России и Японии проходит в Москве 13 мая после девятилетнего перерыва. Мероприятие организовали при поддержке Совета Федерации и Национальной ассоциации губернаторов Японии. 14 мая его участники проведут отдельную встречу со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко. Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что важнейшей темой на собрании станет тема гуманитарного сотрудничества между Россией и Японией.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин стал на Совете губернаторов содокладчиком по теме "Содействие развитию микро-, малого и среднего бизнеса в регионах. Привлечение, поощрение и защита инвестиций в промышленные и инфраструктурные объекты".