МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бывший генеральный директор макрорегиона "Северо-Запад" Tele2 Олег Телюков назначен новым генеральным директором Yota. Об этом говорится в сообщении оператора.

В январе в компании объявили, что Владимир Добрынин, который был гендиректором Yota с ноября 2016 года, покинул пост по собственному желанию, при этом и.о. генерального директора был назначен финансовый директор Yota Саид Мунаев.

"Генеральным директором Yota назначен Олег Телюков. Саид Мунаев, который исполнял обязанности генерального директора компании с января по май 2019 года, займет позицию операционного директора Yota", - сообщили в компании.

Как добавили в пресс-службе Yota, в обязанности Телюкова войдет разработка и реализация новой долгосрочной стратегии компании.