Reuters: в Пекине заявили, что политика Вашингтона угрожает существованию ВТО

ТАСС, 13 мая. Китай заявил, что меры торговой политики, предпринимаемые США, угрожают самому существованию Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в опубликованных в понедельник предложениях китайского правительства по реформе ВТО.

"Злоупотребление исключением [из правил ВТО] по соображениям национальной безопасности, односторонние меры, несовместимые с правилами ВТО, а также неправильное использование или злоупотребление существующими мерами торговой защиты нанесли серьезный ущерб основанному на правилах, свободному и открытому международному торговому порядку", - говорится в тексте предложений Китая по реформе ВТО, который приводит агентство Reuters.

"Более того, такая практика серьезно вредит интересам членов ВТО, особенно развивающихся, и подрывают авторитет и эффективность ВТО, - отмечается в документе. - Как следствие, организация сталкивается с беспрецедентной угрозой своему существованию".

Документ, составленный китайским правительством, не содержит прямого упоминания о Соединенных Штатах, в нем упомянуты только "отдельные члены" ВТО. Однако в китайском предложении о реформе ВТО говорится, что существованию организации угрожают такие меры, как блокирование процесса назначения новых членов в Апелляционный орган ВТО, а также использование соображений национальной безопасности в качестве мотивировки для введения торговых пошлин на алюминий, сталь и автомобили. Именно эти меры в сфере торговой политики предпринял в последнее время Вашингтон, отмечает Reuters.