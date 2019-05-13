Суд прекратил дело о долге между Банком "Санкт-Петербург" и бизнесменом Зингаревичем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Петербурга утвердил мировое соглашение между Банком "Санкт-Петербург" и совладельцем крупной инвестиционной компании "Плаза Лотос Груп" Михаилом Зингаревичем по делу о погашении долга по кредиту 700 млн рублей. Об этом говорится в карточке дела на сайте Фрунзенского райсуда.

"Производство по делу прекращено. Стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом", - говорится в карточке дела на сайте Фрунзенского районного суда Петербурга.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Банка "Санкт-Петербург", производство по делу было связано со взысканием с Зингаревича просроченной задолженности по его кредитам как физического лица, так и частично займам компании "Плаза Лотос Груп".

В апреле этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также утвердил мировое соглашение между Банком Санкт-Петербург (выступал истцом) и компаниями "Плаза Лотос Груп" (ПЛГ) и "Оранж-Девелопмент" (ответчики, последняя входит в ПЛГ). Согласно материалам суда, ответчики обязуются до 30 июня 2020 года в случае неисполнения обязательств Зингаревичем по кредитному договору с указанным банком заплатить сумму основного долга в размере 382 млн рублей.

Всего же задолженность Зингаревича по кредитному договору с Банком "Санкт-Петербург" от 2013 года составляет 400 млн рублей (сумма кредита) и 280,88 млн рублей (суммы процентов за пользование кредитом).