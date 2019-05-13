Эксперты: торговые войны между США и Китаем могут ослабить рубль

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Обострение торгового конфликта между США и Китаем может привести к ослаблению российской валюты, считают экономисты, опрошенные ТАСС. Они полагают, что основной удар придется на все валюты развивающихся стран, в то время как доллар укрепится благодаря спросу на защитные активы.

Тем не менее, некоторые специалисты полагают, что этот торговой конфликт может стать триггером для улучшения отношений между США и Россией, отмечая позитивные предпосылки уже сейчас.

Риски для рубля

Главным последствием торговых войн для российской экономики может стать переориентация китайского экспорта с США на другие страны, в том числе на Россию, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Российским товаропроизводителям будет сложнее конкурировать с китайскими товарами, которые могут быть дешевле при сопоставимом качестве. Таким образом, задача выйти на темпы роста экономики выше среднемировых будет осложняться возможным наплывом китайских товаров, против которых достаточно сложно будет вводить какие-то заградительные пошлины", - отмечает он. При этом, по словам Шохина, национальная валюта также может пострадать.

Негативное влияние на потоки капитала в развивающиеся страны могут отодвинуть сроки снижения ключевой ставки Банка России, полагает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Выход нерезидентов с развивающихся рынков на фоне сезонного ухудшения платежного баланса России может вернуть курс в моменте выше 68 рублей за доллар, добавил он.

Сусин отметил, что торговые войны также негативно скажутся и на росте китайской экономики, и на объемах мировой торговли в целом. В результате конфликт может "повлечь снижение спроса на ресурсные товары, в том числе на нефть", - считает он.

"Эскалация торговых конфликтов между крупнейшими экономиками мира отрицательно сказывается на стабильности международных экономических отношений в целом. По всей видимости, дальнейшее падение объемов китайско-американской торговли окажет негативное воздействие на сырьевые рынки, и как следствие, экономику и валюты стран - экспортеров сырьевых товаров", - добавляет, в свою очередь, вице-президент, управляющий директор по международному сотрудничеству и интеграции РСПП Сергей Красильников.

Противостояние между США и Китаем влияет на развивающиеся рынки и снижает интерес инвесторов к рисковым активам, что также отражается на курсе рубля, считает аналитик ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко. Согласен с ним и главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, волатильность в сегменте развивающихся рынков и в российских активах может возрасти уже в течение этой недели. Триггером для этого могут стать ответные действия Китая на повышение таможенных тарифов США.

"Жесткий" окрас заявления китайской стороны может способствовать существенному ослаблению курса национальной валюты до 66 рублей за доллар", - пояснил он.

При этом замедление роста мировой экономики и торговая война между США и Китаем могут привести к тому, что доллар США укрепится благодаря спросу на защитные активы, полагает стратег по рынкам валют и процентных ставок Sberbank CIB Юрий Попов. Валюты развивающихся стран, скорее всего, ослабнут, добавил он.

Торговые противоречия между США и Китаем - повод для пересмотра глобальных макропрогнозов в сторону понижения, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. "Вероятно, пятничное увеличение пошлин со стороны США с 10% до 25% в отношении китайских товаров на сумму в $200 млрд уже в большей мере учтено в ценах, однако опасения вызывает возможность реализации ответных мер со стороны Китая и повышения американскими властями пошлин до 25% на весь китайский импорт", - пояснил он.

Поддубский добавил, что российский рубль на текущих уровнях локально недооценен, однако реализовать потенциал роста в отсутствии общего оптимизма инвесторов в отношении всей группы валют развивающихся стран и сохраняющихся рисках проблематично. Согласно стратегии Промсвязьбанка, во II квартале 2019 года аналитики банка прогнозируют стоимость доллара на уровне 63-67 рублей.

Позитивные факторы

При этом, при всей очевидности деструктивного воздействия торгового конфликта на Россию, затяжное противостояние США и Китая может иметь для нашей страны и позитивные аспекты, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "В данном случае речь может идти о выходе отношений США и РФ из "мертвой точки" перманентного роста взаимной неприязни", - считает он. Аналитик добавил, что позитивные предпосылки в переговорных позициях американских представителей в отношении РФ начали появляться уже сейчас.

Управляющий активами "Регион Эссет Менеджмент" Алексей Скабалланович считает, что уже сейчас все макроэкономические показатели играют против доллара. Рост цен на энергоносители и замедление инфляции в России может, наоборот, привести к укреплению рубля до уровня 64 рублей за доллар до конца месяца. "Торговая война США с Китаем, если выйдет на острую фазу, то Китай будет отвечать девальвацией юаня, что также играет против доллара относительно всех валют", - пояснил он.