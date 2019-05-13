Нацбанк Украины проиграл апелляцию по делу, связанному с национализацией Приватбанка

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд отклонил жалобу Национального банка Украины (НБУ) о назначении проверки Приватбанка в 2016 году, итоги которой в последующем легли в основу решения о национализации этой кредитной организации. Об этом сказано в сообщении регулятора.

"Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу НБУ на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера Приватбанка кипрской компании Triantal Investments Ltd", - сказано в сообщении. Заседание суда в понедельник проходило в закрытом режиме. В НБУ заявили, что обжалуют это решение в кассационной инстанции. Для этого у регулятора есть 30 дней.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных.

В начале апреля Коломойский заявил, что не намерен добиваться возвращения себе Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд. Он также выразил надежду, что после смены власти на Украине сможет рассчитывать на "честный и справедливый суд и честную правовую оценку" по национализации банка и заявил, что пока президентом будет Петр Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет.