Минтруд представил изменения в перечень получающих 25% надбавку к пенсии сельхозработников

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минтруд подготовил предложения по расширению перечня работников сельского хозяйства, получающих 25-процентную надбавку к пенсии. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в понедельник на портале нормативно-правовых актов.

Список дополняется представителями профессий, в обязанности которых входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники, а также обслуживанием и охраной производственных объектов сельского хозяйства.

"Например, в отношении рабочих профессий - это кладовщик, кладовщик зернового склада, кладовщик запчастей, кладовщик склада горюче-смазочных материалов, подсобный рабочий строительной бригады, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, рабочий строительной бригады, сторож, охранник (кроме частного охранника), кочегар, молотобоец, газосварщик, электрогазосварщик, автокрановщик, заправщик ГСМ, токарь и т. д.", - говорится в документе.

17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил пересмотреть список получателей этой надбавки работникам сельского хозяйства.