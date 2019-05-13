Минсельхоз не будет ограничивать ввоз в Россию продуктов животноводства для личных нужд

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минсельхоз не планирует ограничивать ввоз животноводческой продукции из-за рубежа для личного пользования. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства в понедельник.

"Минсельхоз не планирует введение дополнительных ограничений на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования", - отметил официальный представитель министерства.

Он напомнил, что с 2010 года в Евразийском экономическом союзе действуют правила провоза подконтрольных товаров, которые разрешают провозить продукцию в упаковке весом до 5 кг для личных нужд без сопроводительных документов. На продукцию выше установленного веса необходимо разрешение на ввоз и наличие ветсертификата.

Также, когда в какой-либо стране возникает неблагоприятная эпизоотическая ситуация, Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз продукции из этой страны и информирует ФТС России о необходимости соблюдения временных ограничений, в том числе в части ввоза физическими лицами животноводческой продукции в ручной клади и багаже, отметил он.

История вопроса

30 апреля на портале проектов правовых актов был размещен законопроект, содержащий поправки в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор в пунктах пропуска через госграницу сможет организовывать "уничтожение (утилизацию) подконтрольных товаров, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара", сверх нормативных 5 кг на человека. При этом гражданам России можно будет ввозить готовую продукцию животного происхождения весом до 5 кг включительно при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя. Согласно документу, при возникновении на территории сопредельных государств угрозы заноса и распространения в России заразных болезней животных, Россельхознадзор сможет организовывать в автомобильных и смешанных пунктах пропуска через госграницу России дезинфекцию въезжающего транспорта.

"Разработанный ведомством законопроект направлен на установление механизма эксплуатации Россельхознадзором утилизационных печей и дезбарьеров в пунктах пропуска.

Таким образом, законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже", - уточнил представитель Минсельхоза.