Трамп заявил, что пока не принял решение по дополнительным пошлинам на товары из Китая

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о введение дополнительных 25% пошлин на китайскую продукцию на сумму в $325 млрд в год.

"Я пока не принял решение. Мы можем ввести дополнительно 25% тарифы на сумму $325 млрд. Эта гигантская сумма денег, которую получит наша страна", - сказал он в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

"У нас была сделка с Китаем, она была согласована на 95%. Но потом глава Минфина США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отправились в Китай, где им заявили, что согласованное ранее их больше не устраивает. Это неприемлемо", - заявил американский лидер.