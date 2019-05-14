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"Известия": Минтранс изучает возможность продажи льготных билетов на портале госуслуг

Некоторые авиакомпании поддерживают реализацию билетов через портал госуслуг и готовы обсуждать детали
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© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минтранс обсуждает с авиакомпаниями возможность продажи льготных билетов на субсидируемые государством маршруты через портал государственных услуг. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

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Льготные билеты на рейсы между Москвой и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом, а также на некоторые межрегиональные маршруты, субсидируемые государством, могут приобретать студенты, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Число таких проездных документов ограничено, их можно купить только в кассах, что связано с большими очередями.

В авиакомпаниях "Уральские авиалинии", S7, UTair и "Азимут" сообщили "Известиям", что поддерживают реализацию билетов через портал госуслуг и готовы обсуждать детали.

Как писала в конце апреля "Парламентская газета", Общероссийское объединение пассажиров направило письмо министру транспорта РФ Евгению Дитриху с предложением продавать льготные билеты онлайн с идентификацией через портал госуслуг.

Теги
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