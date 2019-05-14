ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума за четыре месяца

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 411 базисных пункта, до отметки в 6,8365 юаня за $1. По статистике регулятора, это минимальное значение обменного курса валютной пары с 9 января текущего года.

Китай с 1 июня 2019 года введет ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Как говорится в опубликованном в понедельник заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР, эти меры приняты в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году его курс вновь опустился (на 5,1%).