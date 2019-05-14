В Шанхае открылась продуктовая выставка SIAL China 2019 с участием России

ШАНХАЙ, 14 мая. /ТАСС/. Крупнейшая в Азии международная продовольственная выставка SIAL China 2019 начала во вторник свою работу в Шанхае. Согласно официальным данным организаторов, в этом масштабном отраслевом мероприятии в этом году участвуют порядка 4,3 тыс. компаний и производителей со всего мира.

Выставка проходит в Шанхае ежегодно и традиционно привлекает представителей рынка оптовой и розничной торговли, производителей напитков и продуктов питания, представителей гостиничного бизнеса, сферы услуг и многих других игроков, связанных с продуктовым бизнесом. Ожидается, что в нынешнем году мероприятие посетят порядка 112 тыс. профессионалов в продовольственной сфере.

Россия в последние годы широко представляет свою продукцию на этой площадке. В 2018 году объединенный павильон РФ на выставке SIAL China стал вторым по площади после США среди иностранных экспонентов. Как уточнили ТАСС в Российском экспортном центре, в этом году в выставке принимают участие порядка 115 российских компаний, а выставочная площадь российского объединенного павильона, ставшего одним из крупнейших на этой площадке, составила 1,5 тыс. кв. м.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель компании-организатора выставки SIAL China Лю Цзинь отметил, что российские продукты питания пользуются достаточно большим спросом на рынке Китая, однако в южных районах страны они представлены мало. Продукция из России, считает он, привлекает своей чистотой и экологичностью, а также ценами, которые гораздо более привлекательны, чем у западных аналогов.

Международная продуктовая выставка SIAL China 2019 будет проходить 14-16 мая на площадке Шанхайского международного выставочного центра.