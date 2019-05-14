Индекс биржи Гонконга упал на 2,1% на фоне обострения торговой войны США и КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 мая. /ТАСС/. Заметное падение котировок акций произошло во вторник утром на Гонконгской фондовой бирже на фоне обострения торговой войны США и Китая. Индекс Hang Seng сократился на 599 пунктов (2,1%), до отметки 27951, свидетельствуют данные этой площадки. В понедельник она была закрыта из-за праздника.

Отрицательная динамика наблюдается по всему спектру акций. Сильные потери несут высокотехнологичные компании, чьи интересы связаны с американским рынком. На 3,8% ухудшились позиции разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology. На 4,7% снизилась капитализация холдинга AAC Technologies, который является поставщиком компонентов для Apple.

Негативной динамикой вновь охвачены и фондовые биржи материкового Китая. Главные индексы торговых площадок Шанхая и Шэньчжэня при открытии утренней сессии потеряли более 1%.

Китай объявил в понедельник, что с 1 июня введет пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Эти меры принимаются в ответ на повышение 10 мая американским правительством пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%. Обострение торговой войны потянуло вниз фондовые рынки как в Китае, так и в США.