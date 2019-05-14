Акции "Русала" в Гонконге подешевели на 6% на фоне падения прибыли

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 мая. /ТАСС/. Акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже упали во вторник более чем на 6% на фоне данных о падении прибыли компании почти вдвое в I квартале текущего года. По состоянию на 10:30 по местному времени (05:30 мск) ценные бумаги российского алюминиевого гиганта подешевели на 6,39%, свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, их стоимость опустилась ниже трех гонконгских долларов - до уровня 2,93 гонконгских долларов за акцию ($0,37).

Перед открытием торгов "Русал" в своем финансовом отчете объявил о снижении чистой прибыли в I квартале 2019 года на 49,8% в годовом исчислении, до $273 млн. Скорректированный показатель EBITDA в январе - марте снизился на 60,5%, до $226 млн.

"На результатах I квартала в полной мере отразились события прошлого года, в том числе санкции OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США), которые были сняты только 27 января 2019 года", - отметил генеральный директор "Русала" Евгений Никитин.