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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

В "Татнефти" опровергли данные о применении органических хлоридов

В компании подчеркнули, что сырье соответствует всем техническим нормам
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Татнефть" не использует органические хлориды, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам. Об этом ТАСС сообщили в компании во вторник.

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Ранее бизнесмен Роман Трушев, один из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" хлорорганикой, сказал в интервью "Коммерсанту", что, по его данным, многократное превышение хлоридов в апреле было зафиксировано в нефти, сдаваемой "Татнефтью".

"Компания "Татнефть" никогда ни для каких целей не использовала и не использует хлорорганику, в том числе и для нефтеотдачи", - сообщили ТАСС в компании. По словам представителя "Татнефти", согласно данным лабораторных исследований проб нефти, в том числе повторно арбитражных, "никаких отклонений от норм при сдаче нефти на приемо-сдаточных пунктах "Татнефти" в систему "Транснефти" не зафиксировано".

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РоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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