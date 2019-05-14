В "Татнефти" опровергли данные о применении органических хлоридов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Татнефть" не использует органические хлориды, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам. Об этом ТАСС сообщили в компании во вторник.

Ранее бизнесмен Роман Трушев, один из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" хлорорганикой, сказал в интервью "Коммерсанту", что, по его данным, многократное превышение хлоридов в апреле было зафиксировано в нефти, сдаваемой "Татнефтью".

"Компания "Татнефть" никогда ни для каких целей не использовала и не использует хлорорганику, в том числе и для нефтеотдачи", - сообщили ТАСС в компании. По словам представителя "Татнефти", согласно данным лабораторных исследований проб нефти, в том числе повторно арбитражных, "никаких отклонений от норм при сдаче нефти на приемо-сдаточных пунктах "Татнефти" в систему "Транснефти" не зафиксировано".