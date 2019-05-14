Объединенный российский павильон открылся на продовольственной выставке SIAL China

ШАНХАЙ, 14 мая. /ТАСС/. Объединенный павильон России на открывшейся во вторник в Шанхае крупнейшей в Азии международной продовольственной выставке SIAL China 2019 стал одним из крупнейших на данной площадке. В этом году около 115 российских компаний представили свою продукцию на этом мероприятии, которое ежегодно проходит в Шанхае и привлекает представителей рынка оптовой и розничной торговли, производителей напитков и продуктов питания, гостиничного бизнеса, сферы услуг и многих других игроков, связанных с продовольственным бизнесом.

Объединенный российский павильон, как пояснили корреспонденту ТАСС в Российском экспортном центре (РЭЦ), занимает площадь свыше 1,5 тыс. кв. метров. Большинство компаний представлены именно на нем, но есть и те, кто имеют свои отдельные стенды. Производители из России присутствуют, в частности, в таких секциях, как кондитерские изделия, молочная и мясная продукция, прохладительные, алкогольные напитки и многих других.

Российские регионы также широко представлены на выставке. Свою продукцию на отдельных стендах разместили, в частности, компании из Алтайского края, Омской области, Республики Татарстан, Ростовской области, Новосибирской области, Кабардино-Балкарской Республики и Ульяновской области.

Открытие павильона

На церемонии открытия объединенного стенда российских экспортеров генеральный консул РФ в Шанхае Алексей Евсиков зачитал приветственное обращение посла РФ в КНР Андрея Денисова. В двусторонних поставках продукция сельскохозяйственной отрасли, в целом, и продукты питания, в частности, представляют перспективное направление взаимной торговли, говорится в обращении. "Данная область российско-китайского взаимодействия неизменно находится в сфере внимания руководителей наших государств, компетентные ведомства двух стран находятся в тесном контакте, прорабатывая пути дальнейшего углубления сотрудничества", - говорится в обращении.

Как отметил Денисов, по итогам 2018 года российский продовольственный экспорт в Китай увеличился на 42,2% и достиг $2,52 млрд. "Мы верим, что эти цифры далеки от возможных предельных показателей", - считает посол.

Прошлый год, говорится в приветственном обращении, отмечен прорывными с точки зрения сотрудничества двух стран в сельскохозяйственной сфере договоренностями о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. "Уверен, российская экспозиция на авторитетной выставке продуктов питания и напитков SIAL China 2019" позволит китайским компаниям найти надежных деловых партнеров, жителям Китая по достоинству оценить российские гастрономические традиции", - отметил Денисов.

Выступивший на открытии павильона торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин, отметил, что в последнее время российско-китайские отношения развиваются стабильными темпами. "По итогам прошлого года товарооборот превысил $107 млрд. Это очень большая цифра, и я бы сказал, что это историческая отметка, которую мы совместно преодолели. Я рад отметить, что в этой цифре очень большое значение и большой вклад сыграла как раз поставка российских продуктов питания и российской сельскохозяйственной продукции", - сообщил он, выразив уверенность в том, что такие мероприятия способствуют сближению двух стран, установлению новых связей и подписанию новых контрактов.

В этом году выставка SIAL China, которая проводится в новом Шанхайском международном выставочном центре (SNIEC), привлекла свыше 4,3 тыс. компаний более чем из 60 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 112 тыс. профессионалов в продовольственной сфере. Выставка продлится до 16 мая.