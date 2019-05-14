"Ъ": Utair может продать свои доли в хендлинговой UTG и аэропорту Сургута

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Utair может продать долю в хендлинговой компании UTG и в аэропорту Сургута, сообщает газета "Коммерсантъ".

На сделках, по словам источников издания, настаивают кредиторы. Вырученные средства пойдут на погашение части долга перед банками. По словам собеседников издания, компания может выручить за оба актива 3 млрд рублей.

В Utair не исключили продажу непрофильных активов, не раскрывая подробностей.

По оценке одного из опрошенных "Ъ" экспертов, стоимость 50% UTG не превышает 750-850 млн рублей, доля в ОАО "Аэропорт Сургут" может стоить 800-850 млн рублей.

В ОАО "Аэропорт Сургут" у Utair доля в 56%. По данным газеты, Utair владеет 50% ЗАО "Ю-Ти-Джи".

Utair летает по 150 направлениям, в парке компании 65 самолетов. У авиакомпании 11 хабов по всей стране: в Уфе, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Сургуте, Тюмени и Ханты-Мансийске. Основной пункт пересадки -- московский аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов Utair ежедневно. Штаб-квартира компании располагается в Сургуте.

Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год составил 4,38 млрд рублей против прибыли в 930,85 млн рублей годом ранее.