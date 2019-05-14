Туристические организации Японии и России подписали соглашение о сотрудничестве

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Японская национальная туристическая организация (JNTO) и Российский союз туриндустрии (РСТ) подписали во вторник в Токио соглашение о сотрудничестве, которое предполагает организацию в течение ближайших двух лет ряда совместных мероприятий с целью развития туризма и увеличения турпотока между странами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Благодаря этому соглашению мы сможем еще лучше освоить российский рынок, и это в свою очередь приведет к развитию туристических обменов между нашими странами, а также дружбы и сотрудничества. Мы будем прилагать все усилия, чтобы достичь поставленной цели увеличить туристический поток из РФ до 200 тыс. человек к 2023 году", - отметил на церемонии подписания президент JNTO Сатоси Сэйно.

В свою очередь президент РСТ, председатель комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько напомнил, что сейчас Япония реализует план по увеличению числа поездок японских туристов в РФ.

"Мы работаем со многими странами, но ни у одной из них нет конкретного плана отправки туристов в Россию, поэтому мы обязаны со своей стороны сделать все возможное, чтобы этот план был выполнен", - добавил Шпилько.

Японские власти с января 2017 года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам в соответствии с договоренностью, приуроченной к состоявшемуся в декабре 2016 года визиту президента РФ Владимира Путина в Японию. В результате в 2017 году число туристов из России, посетивших Японию, увеличилось на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составило более 77 тыс. человек. Количество японских туристов в РФ за тот же период превысило 100 тыс. человек.

С октября 2018 года японская сторона также ввела новый облегченный визовый режим в отношении российских туристов, посещающих страну в составе организованных групп по пакетным турам. По итогам 2018 года количество российских туристов, въехавших в Японию, выросло на 22,7%, до 94,8 тыс. человек, а РФ при этом за тот же период посетили 120 тыс. японцев. По итогам встречи с Путиным в январе японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония и Россия намерены к 2023 году в два раза увеличить совместный туристический поток и довести его до уровня 400 тыс. человек.