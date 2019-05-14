Кабмин обсуждает введение льгот для работодателей за сотрудников предпенсионного возраста

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство обсуждает возможность введения ряда преференций работодателям, у которых трудятся люди предпенсионного возраста, соответствующее поручение подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы не сняли с повестки дня вопрос о возможности отработки такого ряда преференций. У нас есть экспертная группа, которая заседает при правительстве. Это тоже эксперты, это не чиновники, которые отрабатывают различные предложения, они связаны с реагированием на возможные изменения на рынке труда. У нас есть подписанное сейчас председателем правительства поручение ряду министерств дополнительно проработать вопрос о такого рода преференциях работодателям, в организациях которых работают граждане старшего возраста", - сказала она.

Голикова отметила, что нельзя сравнивать ситуацию на рынке Европы, где пенсионный возраст повышен до 65-67 лет, и России.

"Для них люди пенсионного возраста - это все-таки на 10-15 лет старше, чем мы имеем на сегодняшний момент. Мне кажется, что при том дефиците трудовых ресурсов, который у нас есть, не совсем рационально ставить вопрос, что сохранение [в качестве сотрудников компаний] людей, скажем, в возрасте 51 года для женщин или 56 лет для мужчин требует каких-то преференций. В отношении более старших возрастов - возможно", - добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что сотрудники пожилого возраста имеют огромный профессиональный опыт и могут выступать наставниками по отношению к молодым, поэтому очень важно "этот в буквальном смысле "золотой ресурс" не растерять".