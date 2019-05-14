В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба депутата.

"Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, которым предлагается восстановить дачную амнистию до 1 марта 2022 года и расширить ее действие. Автором законопроекта выступил Павел Крашенинников", - говорится в сообщении.

Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что дачная амнистия действовала на протяжении 13 лет. Упрощенными правилами оформления своих прав воспользовались владельцы жилых домов, дач, садовых домов, бань, гаражей. За весь период действия дачной амнистии было зарегистрировано в упрощенном порядке более 13,5 млн прав на объекты недвижимости.

"Несмотря на то, что миллионы россиян воспользовались дачной амнистией, остается большое количество людей, которые по факту являются владельцами недвижимости, но не смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав. Было бы правильно защитить их права не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в амнистию других объектов, снижая финансовые и психологические издержки граждан", - добавил автор

В этих целях, по словам депутата, подготовлен законопроект с условным названием "дачная амнистия II", где предусмотрены изменения в федеральные законы "О кадастровой деятельности", "О государственной регистрации недвижимости", "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ". В частности, предлагается восстановить действие дачной амнистии до 1 марта 2022 года (завершилась 1 марта 2019 года), бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок для строящихся жилых и садовых домов, возведение которых начато до 4 августа 2018 года, продлить правила приобретения земельных участков для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), а также возможность установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. "Что очень важно - законопроектом устанавливается обязанность органов местного самоуправления информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках и о процедуре оформления прав на эти дома, поскольку с учетом всех изменений разобраться самостоятельно очень сложно", - указал Крашенинников.

Автор также отметил, что неопределенность в отношении прав граждан на недвижимые объекты не позволяет защищать эти права и не дает возможности государству понимать, какие объекты кому принадлежат. "Дачная амнистия призвана внести ясность в эти вопросы и существенно упростить для граждан процедуры оформления своих прав", - заключил депутат.