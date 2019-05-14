В UTair назвали "преждевременной" информацию о продаже долей в UTG и аэропорту Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания UTair считает преждевременным говорить о продаже активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что UTair может продать долю в хендлинговой компании UTG и в аэропорту Сургута. На сделках, по словам источников издания, настаивают кредиторы, а вырученные средства пойдут на погашение части долга перед банками. По словам собеседников издания, компания может выручить за оба актива 3 млрд рублей. По оценкам экспертов, стоимость 50% UTG не превышает 750-850 млн рублей, доля в ОАО "Аэропорт Сургут" может стоить 800-850 млн рублей.

"Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания наблюдательного совета и менеджмента UTair. Говорить о конкретных активах и, тем более суммах сегодня преждевременно", - сказал собеседник агентства.

В ОАО "Аэропорт Сургут" у UTair доля в 56%. По данным "Коммерсантъ", UTair владеет 50% ЗАО "Ю-Ти-Джи".

UTair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, - испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, UTair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).