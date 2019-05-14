Северный обход Калуги откроет путь к федеральным и международным трассам

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию Северного обхода Калуги свяжет транзитным коридором три федеральные трассы и международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай. Об этом ТАСС сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Ранее сообщалось, что на строительство Северного обхода Калуги потребуется порядка 14,5 млрд рублей. Объездная станет продолжением Южного обхода и позволит завершить кольцевую дорогу вокруг Калуги и окончательно разгрузить город от грузовых автомобилей.

"Реализация проекта <…> обеспечит поперечный транзитный коридор между федеральными трассами М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань и Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел с дальнейшим выходом на панъевропейские транспортные коридоры № 2 и № 9 и международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай", - сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что общая протяженность объездной вокруг Калуги после ввода в эксплуатацию Северного обхода составит 83,7 км. Интенсивность движения по ней составит порядка 40 тыс. автомобилей в сутки.

Девятого декабря 2018 года власти Калужской области ввели в эксплуатацию транзитный Южный обход на участке Анненки - Секиотово. Строительство обошлось в 11,42 млрд рублей. В ходе реализации проекта было построено в общей сложности более 21 км автомобильных дорог, три разноуровневые развязки, восемь путепроводов, мост через Оку длиной около 650 м с фундаментом из забивных железобетонных и буронабивных свай. Кроме того, реконструировано почти 9 км участков федеральных автодорог. До строительства Южного обхода движение в Калуге было затруднено из-за большого потока машин, который следовал транзитом через основной въезд в город - мостовой переход через Оку на улице Гагарина. Здесь пересекаются три федеральные трассы: М-3 "Украина" (подъезд к Калуге), Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел и Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань.