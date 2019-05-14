Участниками бизнес-миссии в Приморье станут десять индийских компаний и организаций

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Около 40 российских и 10 иностранных компаний и организаций примут участие в индийской бизнес-миссии, которая состоится в Приморском крае 15-16 мая, сообщил в интервью ТАСС директор краевого Инвестиционного агентства Дмитрий Ямщиков.

"Делегация из Индии будет состоять из примерно 10 компаний и организаций, от нас [Приморского края] <...> планируется порядка 40 компаний", - сказал Ямщиков.

По его словам, в рамках бизнес-миссии запланированы встреча индийской делегации с руководством региона, а также с представителями Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонда развития Дальнего Востока, МИД, Инвестиционного агентства и Центра поддержки предпринимательства Приморского края, Торгово-промышленной палаты и других. Иностранным партнерам представят инвестпотенциал региона и инструменты поддержки инвесторов, возможности для наращивания внешнеторгового оборота.

После этого состоятся переговоры предпринимателей Приморья и Индии, посвященные возможным инвестициям и укреплению торговых связей. Кроме того, иностранным гостям покажут предприятия, которые были запущены при участии индийских инвестиций, и бизнесмены смогут на месте узнать о том, каковы условия работы в России и какие меры поддержки можно получить. Соглашения по заинтересовавшим проектам могут быть подписаны на Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября 2019 года и станет юбилейным, пятым по счету.

В состав индийской делегации входят представители компаний, работающих в сфере горнодобывающий промышленности, энергетики, ювелирном секторе, строительстве инфраструктуры в сфере турима, занимающиеся производством и продажей чая, оказывающие IT и цифровые услуги. Ожидается, что иностранные бизнесмены посетят фабрику по огранке алмазов компании "КГК ДВ", дочернего предприятия индийской корпорации "Кей-джи-кей", осмотрят территорию опережающего развития "Надеждинская" и пообщаются с компаниями-резидентами, посетят Владивостокский морской торговый порт. Также в планах визит в Дальневосточный федеральный университет.

На Дальнем Востоке уже реализуется ряд крупных проектов с участием индийского бизнеса. Так, компания "Кей-джи-кей" во Владивостоке организовала производство по огранке алмазов, и теперь вместе с сингапурской компанией "Судима" готовит проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса. Компания "Джей ти" открыла в Приморском крае чаеразвесочную фабрику, а "М. Суреш Владивосток" готовит к запуску проект по огранке алмазов. Компания "Тата пауэр" приобрела лицензию на освоение Крутогоровского месторождения в Камчатском крае, также инвесторы из Индии представлены в нефтегазовом секторе.