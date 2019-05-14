Мостовую часть железнодорожного перехода через Амур в Китай завершат в июле

Мост Нижнеленинское - Тунцзян - первый железнодорожный мост между странами. Его длина - 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону, Китай уже завершил строительство своей части.

ТАСС, 14 мая. Строительство мостовой части железнодорожного перехода через Амур Нижнеленинское (Еврейская АО, ЕАО) - Тунцзян (Китай) завершат в июле. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель председателя правительства области Николай Канделя.

"Строительная готовность мостовой части составляет 98%. В конце марта 2019 года завершен монтаж последнего пролетного строения российской части основного моста между третьей и четвертой опорами моста. В июле текущего года строители планируют завершить мостовую часть", - сказал Канделя.

Он отметил, что сейчас согласовывается разработанный подрядчиком окончательный график завершения строительства и ввода в эксплуатацию российской части железнодорожного мостового перехода. Ранее сроком сдачи моста назывался сентябрь 2019 года, затем конец 2019 года. "Необходимо провести еще достаточно большой объем работ по инфраструктурным объектам. В связи с этим срок начала эксплуатации моста зависит, в том числе, от срока завершения строительства железнодорожного пункта пропуска, проектирование и строительство которого выполняется по заказу ФГУП Росгранстрой", - сказал Канделя.

Он добавил, что сроки завершения работ по железнодорожному пункту пропуска не соблюдены из-за внесения значительных изменений в проектную документацию. Весной прошлого года Росгранстрой сообщал, что пункт пропуска будет сдан к концу 2018 года. По словам Кандели, изменения в проекте необходимы для приведения документации в соответствие с новыми требованиями технических регламентов, а также для пропуска по мосту экспортных и импортных грузов в более широкой номенклатуре.

Как сообщили ТАСС в хабаровском филиале Росгранстроя, в ведении которого находятся и объекты в ЕАО, создание пункта пропуска начнется со стартом работ по строительству железнодорожной станции. "Возведен фундамент объектов пункта пропуска, все строительство займет около восьми месяцев", - уточнили в филиале.

Мост в Китай

Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году. На 25% (2,5 млрд рублей) объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). По мосту в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары. Первоначально стоимость объекта оценивалась в 9 млрд рублей. Во время Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор ЕАО Александр Левинталь заявил, что проект требует увеличения финансирования на 15-20%.