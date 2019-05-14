Авиакомпании России в апреле увеличили перевозки на 12%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки на 12,1%, до 8,97 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2018 года. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"По оперативным данным, в апреле текущего года российские перевозчики обслужили 8,97 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 12,1%," - отмечается в сообщении.

Наиболее динамичный рост пассажиропотока показал лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), который нарастил перевозки на 45%, до 760 тыс. пассажиров. Крупнейшая авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 8,3%, до 3,1 млн, S7 - на 21,1%, до 1 млн, авиакомпания "Россия" - на 10,7%, до 801 тыс., "Уральские авиалинии" - на 9,3%, до 697 тыс.

"Пассажирооборот в апреле 2019 достиг отметки в 23,26 млрд пассажирокилометров. Всего за январь - апрель 2019 он составил 88,11 млрд пассажирокилометров", - уточняется в сообщении воздушного агентства.