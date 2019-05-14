Минздрав РФ выделит почти 220 млн рублей на строительство корпуса онкоцентра в Астрахани

АСТРАХАНЬ,14 мая. /ТАСС/. Астраханская область получит 219,97 млн рублей от Минздрава РФ в 2020 году в качестве софинансирования на строительство современного диагностического корпуса для выявления онкозаболеваний в Астрахани. Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Астраханскую область.

"Минздравом России положительно решен вопрос выделения дополнительного финансирования на 2020 год из федерального бюджета на общую сумму 219,97 млн рублей (на строительство диагностического корпуса в Астрахани). Строительство лечебно-диагностического корпуса с современной аппаратурой позволит сократить сроки обследования больных, увеличит выявление злокачественных заболеваний на ранних стадиях с 52 до 63 %, как следствие, улучшить показатели пятилетней выживаемости онкологических пациентов с 26,3 до 17,3%, а также будет способствовать уменьшению одногодичной легальности с 47,8 до 60,0 на 100 тыс. населения", - говорится в материалах.

Результатом работы нового диагностического центра, который планируется построить на территории Областного онкологического диспансера, будет сохранение до 160 человеческих жизней в год к 2024 году.

По информации регионального министерства здравоохранения, за девять месяцев 2018 года в области от новообразований скончались 1438 человек, что на 65 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В поздней, IV стадии выявлено более 20% больных. Чаще всего у жителей региона обнаруживают рак кожи, рак молочной железы и рак легких.

Астраханский областной онкологический диспансер - один из ведущих центров оказания специализированной помощи на Юге России. Ежегодно лечение и диагностику в нем проходят свыше 75 тыс. пациентов, в том числе из регионов Южного федерального округа, а также из стран Ближнего зарубежья. Врачи диспансера для производственной практики выезжают в другие регионы России и за рубеж, где на базе крупных профильных больниц осваивают новые методики.