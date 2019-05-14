Главную площадь Мурманска реконструируют с учетом условий Арктики

МУРМАНСК, 14 мая. /ТАСС/. Главная площадь Мурманска будет реконструирована в этом году при поддержке "Сбербанка" и международных экспертов в области городской среды. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Кардинальное изменение облика главной городской площади Мурманска давно назрело. Городу нужна современная, интересная главная площадь, которая бы отвечала статусу Мурманска как столицы Арктики. На этой неделе приедет команда международных экспертов в области городской среды и урбанистики. Они разработают несколько проектов реконструкции с учетом современных стандартов и требований к качеству объектов городской инфраструктуры, особенностей арктического климата", - сказал Чибис на оперативном совещании.

По его словам, все проекты будут открыты для обсуждения. Реализован будет тот, за который проголосует большинство жителей Мурманска.

Как отметил глава региона, договоренности о запуске этого проекта были достигнуты в ходе переговоров с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом. Также договорились о сотрудничестве региона и банка в сфере государственно-частного партнерства, контроля государственных закупок, развития городской среды и сферы образования.