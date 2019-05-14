Банки в Северной Осетии в I квартале 2019 года выдали кредитов на 7,8 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Банки в Северной Осетии в первом квартале текущего года предоставили населению 215 тыс. кредитов на общую сумму 7,8 млрд рублей, что почти на 22% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе отделения - Национального банка Республики Северная Осетия - Алания Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

"В первом квартале текущего года на территории Северной Осетии-Алании банки предоставили населению 215 тыс. кредитов на общую сумму 7,8 млрд рублей, что почти на 22% превышает показатели за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Розничный кредитный портфель за год вырос на 21% и, по данным на 1 апреля текущего года, составил 48,6 млрд рублей.

Свыше 600 кредитов, полученных жителями республики за первые три месяца текущего года, были ипотечные. Сумма кредитов, направленных на приобретение жилья, составила 1,3 млрд рублей, превысив показатели за первый квартал 2018 года на 11%.