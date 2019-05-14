Проект строительства ж/д линии от Кошице до Вены имеет высокую степень проработки

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая. /ТАСС/. Проект строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм от Кошице до Вены находится в высокой степени проработки и признан целесообразным с макроэкономической точки зрения. Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на 70-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

"Проект имеет высокую степень проработки, и подтверждена его макроэкономическая целесообразность и значительное сокращение издержек для грузовладельцев", - сказал Белозеров.

Топ-менеджер РЖД также отметил, что проект предполагает строительство логистического центра между Братиславой и Веной.

"Разрабатывается интеграционный проект создания нового евразийского транспортного коридора путем строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм до Братиславы и Вены, а также создания в районе этих двух столиц международного логистического центра", - сообщил Белозеров.

Железнодорожная магистраль Кошице - Братислава - Вена - международный проект с участием железнодорожных компаний России (РЖД), Украины, Словакии и Австрии по продлению железной дороги с шириной колеи 1520 мм от словацкого города Кошице до Братиславы и Вены (проект был запущен в 2009 году). В феврале 2018 года РЖД и Австрийские железные дороги подписали дополнение к соглашению о сотрудничестве от 2011 года, предусматривающее развитие взаимодействия на рынках третьих стран. Тогда же была завершена работа над технико-экономическим обоснованием проекта.

Стоимость строительства дороги железнодорожной линии, по оценке предприятия Breitspur Planungsgesellschaft (СП, созданного в 2009 году для сотрудничества по проекту строительства), составит €6,4 млрд.