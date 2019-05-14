Российский союз туриндустрии надеется, что РФ и Япония договорятся о безвизовом режиме

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) рассчитывает, что Россия и Япония продолжат работать над смягчением визовых требований к гражданам двух стран и в конечном итоге введут безвизовый режим. Об этом заявил ТАСС во вторник президент РСТ Сергей Шпилько.

"Мы со своей стороны полностью присоединяемся к мнению японской стороны, что нужно двигаться в направлении дальнейшего смягчения визового режима вплоть до безвизового режима между нашими странами. Конечно, безвизовый режим с Японией стал бы большим прорывом с точки зрения расширения единого туристического пространства. В этом случае я полагаю, что планы по увеличению взаимного турпотока до 400 тыс. в 2023 году были бы перевыполнены", - сказал он.

По его словам, "для начала можно было бы выдавать как можно больше многократных виз для японских граждан и расширять практику выдачи электронных виз". "Это уникальный случай, что Япония сделала план увеличения поездок японских граждан в Россию. Необходимо изучить этот план, и, я думаю, многие наши регионы могли бы оперативно откликнуться на него и поспособствовать формированию въездных потоков туристов из Японии", - добавил Шпилько.

Ранее во вторник Японская национальная туристическая организация (JNTO) и РСТ подписали в Токио соглашение о сотрудничестве, которое предполагает организацию в течение ближайших двух лет ряда совместных мероприятий с целью развития туризма и увеличения турпотока между странами.

Японские власти с января 2017 года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам в соответствии с договоренностью, приуроченной к состоявшемуся в декабре 2016 года визиту президента РФ Владимира Путина в Японию. В результате в 2017 году число туристов из России, посетивших Японию, увеличилось на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составило более 77 тыс. человек. Количество японских туристов в РФ за тот же период превысило 100 тыс. человек.

С октября прошлого года японская сторона также ввела новый облегченный визовый режим для российских туристов, посещающих страну в составе организованных групп по пакетным турам. По итогам 2018 года количество российских туристов, въехавших в Японию, выросло на 22,7%, до 94,8 тыс. человек, а РФ при этом за тот же период посетили 120 тыс. японцев. По итогам встречи с Путиным в январе японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония и Россия намерены к 2023 году в два раза увеличить совместный туристический поток и довести его до уровня 400 тыс. человек.