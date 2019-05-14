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В России упростили правила оформления железнодорожных билетов для новорожденных

Родители детей, которым еще не исполнился месяц с момента рождения, могут купить билет без свидетельства о рождении
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Родители малышей, которым еще не исполнился месяц, смогут оформить билет на поезд без свидетельства о рождении, которое выдает ЗАГС, предоставив только медицинское свидетельство о появлении ребенка на свет. Постановление правительства России, разрешающее использование такой документ в качестве проездного для поездов дальнего следования, вступило в силу во вторник.

Это решение принято в связи с тем, что ранее "фиксировались случаи отказа в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении", уточняется на сайте правительства.

В постановлении уточняется, что в таком билете должны быть указаны фамилия ребенка (родителя или иного лица), которая стоит в медицинском свидетельстве о рождении, а также серия и номер этого документа.

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