Грузооборот между участниками Совета по железнодорожному транспорту составил 2 млрд т

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая. /ТАСС/. Объем перевозок по железной дороге между странами, которые входят в Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, составил 2 млрд т в 2018 году. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на 70-м заседании Совета.

"За 2018 год железными дорогами-участниками Совета перевезено более 2 млрд т грузов. Это выше уровня 2017 года на 15%. По результатам первого квартала 2019 года было перевезено 495 млн т грузов, и это выше уровня аналогичного периода 2018 года на 0,4%", - сказал Белозеров.

По его словам, перевозки грузов в контейнерах между странами, которые входят в Совет, продемонстрировали рост в первом квартале текущего года. "По результатам первого квартала 2019 года перевозки грузов в контейнерах продолжили рост и к предыдущему периоду прошлого года увеличились на 15,5%", - отметил топ-менеджер.

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества образован межправительственным соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ от 14 февраля 1992 года и является межгосударственным органом, координирующим работу железнодорожного транспорта государств СНГ. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех страны Содружества. В его работе принимают участие также железнодорожные администрации стран Балтии, Болгарии, Финляндии. Совет собирается два раза в год.