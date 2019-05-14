Минфин не видит практического смысла в предложении ограничить госдолю в банковском секторе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минфин РФ не видит практического смысла в предложении Минэкономразвития ограничить долю государства в банковском секторе, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы как и все обеспокоены, что у нас доля госбанков в экономике, в банковской системе очень большая, - подчеркнул он. - В принципе, конечно, доля великовата".

"Другое дело, что у нас основной способ увеличения госчасти - это УК ФКБС (управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора - прим. ТАСС). А там, понятно, что, наверное, не предполагается изменение схемы. Соответственно, честно говоря, не вижу практического смысла в этом [предложении Минэкономразвития], скажем так", - сказал Моисеев, уточнив, что такой позиции придерживается министерство в целом.