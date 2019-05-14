"Ростелеком" определил победителей тендера на поставку 300 тыс. смартфонов для чиновников

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" определила победителей тендера на поставку первых 300 тыс. смартфонов, которые будут работать на отечественной операционной системе "Аврора" (ранее она носила рабочее название Sailfish) для госорганов и госкомпаний. Информация о конкурсе была опубликована на портале госзакупок.

Согласно данным протокола, по результатам оценки и сопоставления заявок победителями признаны три российские компании: ООО "Ретэнтива Дистрибьюшен Компани" (цена договора не более 946,3 млн рублей), ООО "Центр Дитрибьюции" (цена договора не более 949,8 млн рублей) и ООО "Кьютэк" (цена договора не более 997,4 млн рублей). Начальная общая цена тендера составляла почти 3,7 млрд рублей.

Изначально в конкурсе приняли участие девять компаний, все участники планировали осуществить поставку техники из Китая.

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система, сделана на базе открытой платформы Sailfish (разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia). По мнению разработчиков, устройства на базе Sailfish Mobile OS Rus смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. ОС может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного ПО.

Весной 2018 года "Ростелеком" получил контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и SailfishMobile OS Rus.