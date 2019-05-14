Песков призвал не переоценивать последствия торговой войны США и Китая для России

СОЧИ, 14 мая. /ТАСС/. Торговые войны США и Китая отразятся на всех, но преувеличивать их негативное влияние на экономику РФ не стоит. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Торговая война между США и Китаем не может не иметь последствий для всемирного экономического климата. Безусловно, это скорее последствия со знаком минус, чем со знаком плюс. Вместе с тем, не стоит и преувеличивать такие последствия для нашей страны. Все-таки наша экономика сейчас с точки зрения базисных, основных параметров развивается достаточно устойчиво", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках для Москвы в связи с обострением торговых споров Вашингтона и Пекина.

Песков указал, что принимаемые меры по стабилизации экономики и хеджированию рисков от торгово-экономической турбулентности дают о себе знать, "стабилизирующее действие мер правительства налицо".

"Поэтому, безусловно влияние неизбежно, но и преувеличивать его в отношении нашей страны не стоит", - добавил представитель Кремля.

Песков отметил амбициозные цели России по расширению сотрудничества с Китаем и позитивную динамику в этой сфере. В то же время, добавил он, "что касается США, здесь дела обстоят хуже, хотя президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил о заинтересованности РФ в развитии торгово-экономического сотрудничества с США".

"Вашингтон и Пекин могут вести эти торговые войны, но это не наша война, - резюмировал Песков. - Россия заинтересована в выстраивании самостоятельных отношений как с Китаем, так и с США".