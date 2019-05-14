Первое в России производство лактозы выйдет на проектную мощность осенью 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Первое российское производство лактозы, созданное совместно с учеными на базе молочного комбината "Ставропольский", выйдет на проектную мощность осенью 2019 года. Сейчас предприятие выпускает порядка 3 тонн лактозы в сутки, к осени мощность достигнет 5 тонн, сообщил во вторник ТАСС заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Иван Евдокимов.

"Сейчас по проектной документации мощность выпуска составляет 5 тонн лактозы в сутки, планируем, что осенью производство выйдет на проектную мощность. На сегодняшний момент лактоза, которая произведена, вся выкуплена. Закупают компании из Москвы, Санкт-Петербурга для производства пищевых продуктов. Также продукцию купили две фармацевтические компании, сказали, что их полностью устраивает качество", - сказал он.

Промышленный выпуск лактозы комбинат начал в начале 2019 года первым в России. Для запуска первой очереди проекта была закуплено импортное оборудование, вторую очередь будут создавать на базе российского. "Поступили две установки, которые по нашему техническому заданию изготовлены российскими компаниями, это уникальные установки, таких в России пока не было. Сейчас оборудование собрано, идет использование в тестовом режиме, официальный запуск планируется осенью 2019 года", - пояснил Евдокимов.

Установки позволят увеличить мощность производства и повысить качество продукции. "Мы сможем работать с сырьем любого качества, приводя его в соответствие всем стандартам. <...> Установки позволят выпускать и пищевую, и фармацевтическую лактозу, будет гибкая цепочка производства, можно будет переводить производство или на тот, или на другой вид, в зависимости от запроса на рынке", - отметил заведующий базовой кафедрой.

Лактоза применяется в производстве детского питания, кондитерских изделий, а также в фармацевтической отрасли. По данным ученых СКФУ, в России ранее отсутствовало собственное производство фармакопейной и пищевой лактозы, так как в результате распада СССР соответствующие мощности остались за ее пределами. Порядка 18 тыс. тонн лактозы ежегодно ввозилось в Россию из-за рубежа.

Разработку технологий и оборудования для производства лактозы провела научная школа Северо-Кавказского федерального университета. Проект победил в конкурсе Минобрнауки РФ в 2017 году и получил федеральный грант в размере 140 млн рублей, комбинат вложил в создание производства около 400 млн рублей. На заводе планируется выпускать около 1,8 тыс. тонн лактозы ежегодно.