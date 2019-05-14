ЦБ предложил поднять до 1 млн рублей порог суммы операций для обязательного контроля

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Банк России предлагает увеличить порог суммы операций, информация о которых предоставляется в Росфиномониторинг, с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку при рассмотрении законопроекта о совершенствовании обязательного контроля в рамках "антиотмывочного" законодательства.

"Мы этот законопроект поддерживаем. Другое дело, что есть определенные доработки, которые могут быть учтены ко второму чтению, и мы хотели бы дополнительно обсудить и с Росфинмониторингом, и с профессиональным сообществом возможность увеличения порога операций, подлежащих обязательному контролю. Самого порога - более 600 тыс. [рублей]. С учетом того, что закон принимался в 2001 году, с той поры покупательная способность валюты несколько снизилась", - сказал он.

"1 млн [рублей] Банк России озвучивал", - добавил он, отвечая на вопрос главы комитета Анатолия Аксакова о том, до какой суммы ЦБ предлагает поднять порог.

В свою очередь, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам, что министерство поддерживает такую инициативу. "Мне кажется, что нормальная идея. Мы поддерживаем. Мы считаем, что это избыточная административная нагрузка", - отметил он.

О законопроекте

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 мая.

Депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.

Законопроект также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять, контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.

Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным - его порядок определит президент РФ.