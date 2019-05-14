"Нафтан" начал выставлять штрафы за недопоставку качественной нефти из России за апрель

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. ОАО "Нафтан" начал работу по выставлению штрафных санкций в отношении российских поставщиков за недопоставку качественной нефти за апрель. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора по производству "Нафтана" Сергей Алтухов, передает агентство БелТА.

"Юридической службой предприятия организована работа по выставлению штрафных санкций в отношении российских поставщиков за недопоставку качественной нефти за апрель", - сказал Алтухов.

По его словам, основные издержки, связанные с понижением производительности общества, сейчас подсчитываются. По итогам этого процесса будет сформирован общий пакет, продолжится претензионная работа.

Представитель предприятия уточнил, что в конце апреля в связи с поставками по нефтепроводу "Дружба" некачественной нефти "Нафтану" пришлось снизить объем переработки наполовину. Алтухов пояснил, что при такой же загрузке предприятие работает сейчас, перерабатывая нефть, поступающую по трубопроводу "Сургут - Полоцк". "Нефть должного качества, что позволяет использовать ее без опасений за сохранность работоспособности оборудования", - сказал замгендиректора завода.

"Чем быстрее разрешится вопрос по снабжению сырьем в плановых цифрах, тем скорее "Нафтан" выйдет на заданный режим", - заявил Алтухов. Он заявил, что это "позволит выровнять его ["Нафтана"] экономику, урегулировать ситуацию с обеспечением смежных нефтехимических предприятий концерна "Белнефтехим", которые завязаны на поставку нашего сырья и также вынуждены скорректировать свои производственные планы, разрешить проблемы по выполнению контрактных обязательств с покупателями продукции", - сказал замгендиректора. "Сейчас мы реструктуризировали свои обязательства по запланированным объемам поставок", - уточнил он.

19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. В результате договоренностей, нефть на "Нафтан" стала поступать по трубопроводу "Сургут - Полоцк"

Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Белоруссии по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Белоруссию по двум направлениям - через Польшу и Украину.