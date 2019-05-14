Жители Самарской области без доступа к "цифре" получат спутниковое оборудование

САМАРА, 14 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области выделят комплекты спутникового оборудования социально незащищенным гражданам в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового телевещания. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

"В настоящее время 98,2% населения региона имеют доступ к "цифре", однако по ряду объективных причин в 499 домохозяйствах, относящихся к социально незащищенным категориям, отсутствует возможность приема ЦЭТВ. Правительство Самарской области приняло постановление. Согласно документу, для граждан, относящихся к социально незащищенным категориям населения, проживающих в населенных пунктах Самарской области, которые расположены вне зоны охвата эфирного цифрового телевещания, предусмотрена возможность бесплатного получения в собственность комплекта спутникового оборудования для приема цифрового вещания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в бюджете Самарской области предусмотрено 2,99 млн рублей на обеспечение спутниковым ТВ социально незащищенных категорий граждан.

В Самарской области аналоговое вещание в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет 3 июня 2019 года. Россия полностью перейдет с аналогового на цифровое телевидение летом 2019 года, но некоторые регионы планируют сделать это раньше. Фактический охват сети цифрового эфирного наземного телевещания превышает расчетный и составляет на сегодняшний день более 98,5% населения России.