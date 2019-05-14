Госдума приняла во II чтении законопроект, уточняющий основания отзыва лицензии у банков

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий нижний предел суммы не удовлетворения требований кредиторов, при котором Банк России обязан отозвать у банка лицензию (сейчас такая сумма привязана к МРОТ), поправки ко второму чтению документа регламентируют порядок передачи в казну РФ акций ПАО АКБ "Связь-Банк". Документ был разработан Минфином и внесен в Госдуму правительством РФ.

Действующей редакцией закона "О банках и банковской деятельности" установлено, что в случае не удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. При этом размер таких требований в совокупности должен составлять не менее 1000-кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ). В то же время уже принят и действует закон, согласно которому применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается, - МРОТ не должен применяться для исчисления налогов, сборов, штрафов и других платежей.

В связи с этим законопроектом определяется размер требований кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей, при не удовлетворении которых Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, без привязки к МРОТ. Предлагается установить, что такие требования в совокупности должны составлять не менее 100 тыс. рублей.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению законопроекта правительство РФ наделяется правом принять в 2019 году в казну РФ передаваемые безвозмездно государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, принадлежащие ей акции ПАО АКБ "Связь-Банк", а также определять своим решением количество, вид, номинальную стоимость, а также стоимость соответствующих акций при их безвозмездной передаче в казну РФ.

Кабмин также наделяется правом внести соответствующие акции ПАО АКБ "Связь-Банк" в уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк" в порядке оплаты приобретаемых в собственность РФ акций ПАО "Промсвязьбанк" (на такое приобретение не распространяется установленный ЦБ предельный размер имущественных вкладов в уставный капитал кредитной организации - прим. ТАСС). В случае внесения в уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк" более чем 95% общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций ПАО АКБ "Связь-Банк", предоставляющих право голоса, ПАО "Промсвязьбанк" обязано выкупить (направить в ПАО АКБ "Связь-Банк" требование о выкупе ценных бумаг) у остальных акционеров-владельцев акций ПАО АКБ "Связь-Банк", а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги. Устанавливаются особенности выкупа указанных ценных бумаг;

На приобретение РФ и ПАО "Промсвязьбанк" этих акций не распространяются отдельные требования ФЗ "О банках и банковской деятельности", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "Об акционерных обществах", а также положения федеральных законов, регламентирующие соблюдение порядка раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.