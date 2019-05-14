В Саратовской области объем переработанного мусора вырос более чем в шесть раз

САРАТОВ, 14 мая. /ТАСС/. Объем мусора, прошедшего экологичную переработку, в 2019 году увеличился в 6,6 раза в Саратовской области и достиг 1 млн куб.м, сообщил ТАСС во вторник директор регионального оператора области - филиала АО "Управление отходами" Михаил Андреев.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Сейчас, по данным первого замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Храмова, ее полностью реализуют 62 региона и 13 - частично. Установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

"С начала года регоператором переработан 1 млн куб. м мусора, это в 6,6 раза больше, чем за первые месяцы прошлого года, когда переработку прошло всего 149 тыс. куб. м мусора", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что такой значительный рост обеспечивается, в первую очередь, "обелением" отрасли - недобросовестные подрядчики перестали вывозить мусор на нелегальные и стихийные свалки. По словам Андреева, на данный момент в регионе работают два завода по сортировке и обработке мусора и два полигона при них, а также 20 мусороперегрузочных станций, две из которых находятся в областном центре.

"Мусор не просто сваливается в кучу, теперь он проходит сортировку. Часть отходов, например, пластик или стекло, идет на переработку. Захоронение отходов, не предполагающих переработку, также ведется в соответствии с санитарными правилами и нормами, такие захоронения не наносят вред окружающей среде", - отметил он.

Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО приступил к работе в 2018 году. В зоне его деятельности 19 муниципальных районов и областной центр, где проживают 1,85 млн человек.