Врио главы Минэкономики Дагестана назначен Гаджи Султанов

МАХАЧКАЛА, 14 мая. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев назначил первого замминистра экономики и территориального развития республики Гаджи Султанова временно исполняющим обязанности главы Минэкономики региона. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте главы региона.

Султанов исполнял обязанности министра экономики и территориального развития республики с конца апреля - после задержания Османа Хасбулатова, возглавлявшего министерство с февраля 2018 года.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра экономики и территориального развития Республики Дагестан на первого заместителя министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Султанова Гаджи Руслановича", - говорится в указе главы региона.

С 2001 по 2006 год Султанов работал руководителем финансового управления Министерства финансов Дагестана по Новолакскому району, с 2014 года - замминистра экономики и территориального развития Дагестана. До этого работал на различных должностях в Контрольно-финансовом управлении президента Дагестана, администрации главы и правительства Дагестана. Является победителем кадрового конкурса "Мой Дагестан".

Дело Хасбулатова

2 мая Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в республике.