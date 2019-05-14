Врио главы Минэкономики Дагестана назначен Гаджи Султанов

МАХАЧКАЛА, 14 мая. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев назначил первого замминистра экономики и территориального развития республики Гаджи Султанова временно исполняющим обязанности главы Минэкономики региона. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте главы региона.
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Султанов исполнял обязанности министра экономики и территориального развития республики с конца апреля - после задержания Османа Хасбулатова, возглавлявшего министерство с февраля 2018 года.
"Возложить временное исполнение обязанностей министра экономики и территориального развития Республики Дагестан на первого заместителя министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Султанова Гаджи Руслановича", - говорится в указе главы региона.
С 2001 по 2006 год Султанов работал руководителем финансового управления Министерства финансов Дагестана по Новолакскому району, с 2014 года - замминистра экономики и территориального развития Дагестана. До этого работал на различных должностях в Контрольно-финансовом управлении президента Дагестана, администрации главы и правительства Дагестана. Является победителем кадрового конкурса "Мой Дагестан".
Дело Хасбулатова
2 мая Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в республике.
Осман Хасбулатов был задержан 30 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Он занимает должность министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года, в ноябре он сохранил свой пост при формировании нового состава правительства. В 2013-2018 годах Хасбулатов руководил Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан.
Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России в этот период вынесло 31 постановление о наложении на него как на руководителя МФЦ штрафа за нарушение федерального законодательства на общую сумму 1,5 млн рублей. По жалобе Хасбулатова районные суды Махачкалы эти штрафы отменили, позднее Верховный суд Дагестана признал действия УФАС законными, но сроки давности привлечения Хасбулатова к административной ответственности истекли, и решения районных судов были оставлены в силе.