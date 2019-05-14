Власти Адыгеи реконструируют мост на трассе в горную турзону за 547 млн рублей

МАЙКОП, 14 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи направят 547 млн рублей на реконструкцию моста на трассе в горную часть республики, где будет создан туристический комплекс "Лагонаки", сообщили ТАСС во вторник в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона.

"Мост через реку Белая на подъезде к поселку Тульскому Майкопского района с сегодняшнего дня закрыт на реконструкцию, на которую будет направлено 547 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Фактически на месте старого моста, который демонтируют, построят новый, который станет хорошей альтернативой для безопасного и комфортного проезда туристов в горную часть региона, где будет создан горнолыжный курорт "Лагонаки", - сказали в министерстве.

Реконструкция продлится до сентября 2020 года. Движение по трассе будет закрыто только для грузового транспорта: для него предлагается объезд - через обход Майкопа и поселки Тульский-Садовый. Легковые автомобили, а также спецтраснпорт - скорые, автомобили МЧС и полиции смогут передвигаться по прежнему маршруту. "Для легковых автомобилей и спецтранспорта сооружен временный мост, где введено реверсивное движение", - пояснили в ведомстве.

По старому мосту, признанному аварийным, в сутки проезжало более 15 тыс. автомобилей.

Депутаты парламента Адыгеи и заксобрания Кубани планируют создать совместную рабочую группу по решению проблем развития будущего горнолыжного туристического комплекса "Лагонаки", расположенного на территории двух регионов. Она объединит депутатов и представителей органов исполнительной власти. Первая проблема, требующая скорейшего разрешения, - ситуация с находящимся в плачевном состоянии участком дороги "Даховская - Лагонаки", ведущей к туркластеру "Лагонаки".

Турпоток в Адыгею за последние семь лет вырос вдвое, в 2018 году регион посетили более 453,6 тыс. отдыхающих. За последние 10 лет государство инвестировало в инфраструктуру республики около 4 млрд рублей. Частный бизнес также активно вкладывает средства в развитие отрасли: из внебюджетных источников в строительство гостиниц, туристических баз и аттракционов за последние пять лет вложено около 4 млрд рублей.