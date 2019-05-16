В Бундестаге назвали неприемлемыми действия посла США по вопросу энергетики

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что российский газ выгоднее для Германии, чем американский, а также раскритиковал посла США в ФРГ за вмешательство в энергетические вопросы. С соответствующими заявлениями Эрнст выступил в четверг в Берлине на конференции Российского газового общества, которая посвящена перспективам сотрудничества РФ и ЕС в сфере поставок газа.

"По экологическим причинам российский природный газ более привлекателен для нас, чем сжиженный газ из Америки. Что касается цены, то американский газ также является неконкурентоспособным", - сказал он.

Действия США в этом контексте он назвал "агрессивной политикой для продвижения своих интересов" в энергетической сфере. "По моему мнению, то, как действует американский посол [Ричард Гренелл] в ФРГ, является неприемлемым", - добавил представитель Левой партии. По его словам, у него в этой ситуации складывается ощущение, что Германия "является колонией Америки".

В середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них ограничительных мер со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". В них дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта "может повлечь за собой введение санкций". Кроме того, он неоднократно критиковал власти ФРГ за то, что они не собираются доводить траты на оборону до 2% ВВП.

Эти замечания были восприняты в ФРГ как вмешательство во внутренние дела. В частности, вице-председатель Бундестага Вольфганг Кубикки потребовал объявить Гренелла персоной нон грата.

США выступают категорически против газопровода "Северный поток - 2". Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Американские власти ранее заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.