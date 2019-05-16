Депутаты предлагают ввести годовой мораторий на штрафы за отсутствие онлайн-касс

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Административную ответственность организаций и индивидуальных предпринимателей за отсутствие контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах предлагается не применять до 1 июля 2020 года, то есть год после вступления в силу норм, расширяющих применение онлайн-касс. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам председатель комитета Андрей Макаров в ходе обсуждения ко второму чтению поправок к закону о применении ККТ.

Макаров также поблагодарил ФНС за предоставление информации о готовности каждого региона и отраслей к реализации закона о применении онлайн-касс. "Вопросы, связанные с ККТ, вызывают много вопросов и сомнений. В этой связи хотел бы сразу сказать, что далеко не все регионы страны подготовились к решению этой проблемы одинаково - более 50% говорят о своей готовности в полном объеме, еще примерно половина оставшихся говорит о высокой степени готовности", - отметил он.

Кроме того, была отмечена проблема нехватки техники, указал Макаров.

"В этой связи представляется, что откладывать реализацию закона невозможно", - подчеркнул он, пояснив, что "остались те, кто не готов". "Предлагается решение, что, вводя законы с 1 июля, мы одновременно предлагаем убрать административную ответственность - штрафы - на год, то есть по существу на год мораторий по поводу штрафов, связанных с неприменением ККТ. То есть на этот год дать возможность, чтобы все могли спокойно войти в этот режим, чтобы, если будут какие-то проблемы, мы могли их отрегулировать, и чтобы ни организации, ни люди не ходили под угрозой наказания", - отметил депутат.

"Ясно, что это требует поправок в Административный кодекс. Поэтому в постановлении о принятии законопроекта во втором чтении предлагается поручить комитету по законодательству и госстроительству и комитету по бюджету обеспечить такую поправку и ее принятие до вступления в силу закона с тем, чтобы поправка вступила в силу до 1 июля 2019 года", - резюмировал парламентарий.

Согласно действующему закону, с 1 июля 2019 года на онлайн-кассы должны перейти индивидуальные предприниматели на едином налоге на вмененной доход (ЕНВД) и патентной системе налогообложения (ПСН) без наемных сотрудников. С 2017 года на онлайн-кассы перешли юрлица, с 1 июля 2018 года обязательным применение онлайн-касс стало для ИП на ЕНВД и патенте. При этом Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому срок неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей (ИП) продлевается до 1 июля 2021 года.