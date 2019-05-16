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ЦБ рассчитывает на возврат 1 трлн рублей непрофильных активов санируемых банков

Срок возврата этих средств - пять лет

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ рассчитывает на возврат около 1 трлн рублей непрофильных активов санируемых через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) кредитных организаций, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Если сложить 220 млрд рублей, которые возвращены за [2018] год, 500 млрд рублей с баланса "Траста", и около 250 млрд рублей с баланса "ФК Открытие", объединенного с Бинбанком, мы будем выходить на сумму, близкую к 1 трлн рублей, что составляет около 40% от 2,4 трлн рублей [проблемных и непрофильных активов]", - пояснил Поздышев.

Срок возврата этих средств - 5 лет, "первый год уже прошел", отметил зампред ЦБ.

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