Минтруд представил единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионеров

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ представило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии, что позволит исключить ее необоснованное занижение. Соответствующий документ в четверг опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Несколько регионов России, по словам главы Минтруда Максима Топилина, искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию. Среди таких субъектов - Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Коми, Калининградская, Томская области и Забайкальский край.

"Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров", - говорится в пояснительной записке к документу.

Величина прожиточного минимума пенсионера для установления доплаты к пенсии на очередной финансовый год рассчитывается при умножении соотношения величин минимума в субъекте за первое полугодие текущего года и в целом по России на величину минимума на очередной финансовый год по РФ, которая соответствует базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочный период.

Сейчас регионы самостоятельно определяют величину прожиточного минимума пенсионера. Его размер устанавливается региональными нормативными правовыми актами. В целом по России прожиточный минимум пенсионера составляет в 2019 году 8,8 тыс. рублей, в Москве - 12 тыс., в Чукотском автономном округе - 19 тыс., а в Тамбовской области - 7,8 тыс.

Топилин ранее заявлял, что единый порядок определения величины прожиточного минимума должен вступить в силу с 2020 года.