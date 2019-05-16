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В Совбезе РФ заявили, что иностранное ПО в сфере ТЭК создает риски энергобезопасности

США перестали скрывать свои лоббистские цели противодействия развитию российскому ТЭК, отметил помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Широкое применение иностранного программного обеспечения в сфере энергетики угрожает безопасности России. Такое мнение высказал в беседе с журналистами помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.

"Широкое применение иностранного программного обеспечения с неконтролируемым содержимым в объектах критической информационной инфраструктуры на предприятиях ТЭК также создает угрозу энергетической безопасности Российской Федерации", - сказал он.

По словам Абелина, делавшаяся многие годы ставка на использование зарубежного оборудования и технологий существенно осложняет задачу широкомасштабного внедрения отечественного оборудования в сфере энергетики. "Дело не только в угрозе перекрытия поставок из-за рубежа, - пояснил он. - Хотя ее следует рассматривать как вполне реальную, ведь США даже перестали скрывать свои лоббистские цели противодействия развитию российскому ТЭК - создать преференции на мировых рынках своим компаниям, пусть даже в ущерб интересам своих ближайших торговых партнеров".

"Что касается возможностей разработки новых технологий и производства современного оборудования, есть все основания считать, что они не утрачены, - полагает Абелин. - В России сохранились и хорошие коллективы разработчиков, и развитая производственно-внедренческая база, прежде всего, в сфере оборонно-промышленного комплекса. Их потенциал уже задействован для технологического обновления ТЭК и дает необходимые для обеспечения энергетической безопасности страны результаты".

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