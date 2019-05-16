"Вертолеты России" поставят "Полярным авиалиниям" семь "Ансатов"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) и авиакомпания "Полярные авиалинии" подписали в четверг в ходе выставки HeliRussia-2019 контракт на поставку семи вертолетов "Ансат", передает корр. ТАСС с места событий.

"Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" является одним из самых перспективных продуктов в своем классе как на отечественном, так и на зарубежном рынках. Компания "Полярные авиалинии" станет эксплуатантом семи "Ансатов", - сказал глава "Вертолетов России" Андрей Богинский.

По его словам, "первая поставка запланирована на 2021 год".

Авиакомпания "Полярные авиалинии" создана в 1997 году в Якутии.

"Ансат" - легкий многоцелевой двухдвигательный вертолет, который может применяться в транспортной, пассажирской, санитарной авиациях, использоваться в патрульных операциях.

С 16 по 18 мая в Москве проходит выставка HeliRussia-2019. Как сообщили в организационном комитете салона, на выставке продемонстрируют как гражданскую, так и военную продукцию из 19 стран. Помимо России о своем участии заявили компании из Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, США и Франции.