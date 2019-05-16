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Google создал переводчик, имитирующий голос пользователя

Translatotron способен переводить речь на другой язык, не используя текст

Google разработала специальный алгоритм, который способен переводить речь с одного языка на другой, не используя текст и сохраняя голос говорящего. Об этом сообщается в блоге компании.

"Translatotron исключает разделение задачи на отдельные этапы, что дает несколько преимуществ перед каскадными системами", - говорится в сообщении. 

Нейросеть будет обрабатывать голосовой ввод как спектрограмму, после чего генерировать на этой основе новую спектрограмму на заданном языке.

Translatotron дает более точный перевод, чем базовая каскадная модель, а также лучше обрабатывает имена собственные, отметили в Google.

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